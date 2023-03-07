В России зарегистрирован еще один препарат против COVID-19

Компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье, получила регистрационное удостоверение на противовирусное средство «Молнупиравир», которое рекомендовано минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Расширение списка производителей противоковидных препаратов – необходимое условие для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны. Всего за три года работы резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ПСК Фарма», зарегистрировала четыре лекарственных препарата из рекомендаций минздрава России по лечению коронавирусной инфекции», – уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Получивший регистрацию препарат «Молнупиравир ПСК» может приниматься только под наблюдением врача для лечения подтвержденных результатами диагностического теста случаев COVID-19. Он предназначен для взрослых пациентов с повышенным риском прогрессирования заболевания, а также в условиях тяжелого течения болезни, если пациенту не требуется дополнительная оксигенотерапия.

Москва, Андрей Дорофеев

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