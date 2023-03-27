Новый спад: в России выявили 8 989 случаев Covid-19 за сутки

Заболеваемость коронавирусом в России заметно упала: 8 989 россиян заболели Covid-19 за минувшие сутки. Это почти на две тысячи человек меньше, чем накануне – 10 940 человек. Недельный показатель заболеваемости также снизился, на 5,4%.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 53,9 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 22 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост пациентов в ковидных стационарах также упал. За минувшие 24 часа госпитализированы 602 человека – на 22,6% меньше, чем за день до этого. Прирост пациентов за неделю тоже пошел на спад: показатель на 100 тыс. населения составил шесть. По сравнению с предыдущей неделей разница составила -3,2%. Но в 38 регионах число госпитализаций выросло, а в 18 регионах – более, чем в среднем по России.

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 8 160 человек, на 17,6% меньше предыдущего дня. Подтвержден 31 летальный исход.

Москва, Наталья Рязанова

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