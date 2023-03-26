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Воскресенье, 26 марта 2023, 12:31 мск

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Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась

В России за минувшие сутки выявлено 10 940 новых случаев, что заметно меньше, чем днем ранее, когда было зафиксировано 12 382 пациента. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

В целом по стране за 24 часа было госпитализировано 778 человек, на 43,3% меньше по сравнению с 25 марта. При этом выписано в связи с выздоровлением 9 899 человек, что на 21,1% меньше, чем накануне. Подтверждено 32 летальных исхода.

Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве, где за 24 часа выявлено 1 356 новых случаев коронавируса, а также в Санкт-Петербурге (+1 279 заболевших), Воронежской (+507) и Самарской (+412) областях.

По данным Роспотребнадзора, всего за последние сутки проведено 89 тысяч тестов на коронавирус.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Коронавирус из Китая

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,