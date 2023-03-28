Число госпитализаций с Covid-19 почти утроилось за сутки

За минувшие сутки в России в ковидные стационары отправили 1 604 человека. Это на 166,4% больше числа госпитализированных накануне (602 человека).

В Москве зарегистрированы 146 новых пациентов, в Петербурге – 124. В четырех регионах госпитализировано более 50 человек за сутки, в 20 регионах – пять и менее человек.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах, снижение – в шести регионах. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Еще 11 013 человек покинули стационары за минувшие 24 часа. Это на 35% больше по сравнению с предыдущим днем. За весь период выписаны в связи с выздоровлением 21 957 466 человек.

Суточный прирост больных остался почти на прежнем уровне – 8 447 заболевших (8 989 человек накануне).

Умерли за сутки 37 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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