Число госпитализаций с Covid-19 подскочило в 1,7 раз

Еще 1 714 россиян с подтвержденным Covid-19 поступили с стационары. Число госпитализаций по сравнению с предыдущим днем выросло в 1,7 раз, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 714 человек и увеличилось на 77,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 63 регионах, снижение – в 17. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Заболеваемость за сутки немного снизилась: с 11 128 случаев накануне до 10 750 за минувшие 24 часа. За весь период в России выявили 22 625 524 заболевших.

Выписано в связи с выздоровлением 12 467 человек, на 1% меньше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 32 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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