В России выявили 9 946 новых случаев Covid-19

Суточный прирост больных коронавирусом в России за прошедшие 24 часа немного снизился. Специалисты подтвердили диагноз у 9 946 россиян (11 065 накануне), следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Москве (1 302 случая), Петербурге (1 067), Воронежской (545), Самарской (362) и Ростовской (253) областях. За весь период подтверждены диагнозы у 22 646 535 россиян.

Число россиян с Covid-19, попавших в стационары и выписанных после выздоровления, за минувшие сутки также немного снизилось. Коронавирус победили 12 284 человека, что на 5,3% меньше по сравнению с предыдущим днем.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 164 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 25 регионах, снижение – в 50 регионах. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Подтверждено 36 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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