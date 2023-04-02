Суточный прирост пациентов с Covid-19 упал вдвое

За минувшие сутки госпитализировали 589 человек с подтвержденным Covid-19. Это почти вдвое меньше числа новых пациентов, поступивших в ковидные стационары накануне.

«Количество госпитализаций за сутки составило 589 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 49,4%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в девяти регионах, снижение – в 66 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость также вторые сутки идет на спад. Специалисты подтвердили 9 591 новый случай Covid-19 (накануне было 9 946 случаев). В числе лидеров по заболеваемости остаются обе столицы, Воронежская, Самарская и Ростовская области.

За весь период коронавирус победили 22 017 621 россиянин, 9 833 из них – за минувшие сутки. Суточный прирост выздоровевших на 20% снизился по сравнению с предыдущим днем.

Подтвержден 31 летальный исход.

Москва, Наталья Рязанова

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