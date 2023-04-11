Заболеваемость Covid-19 снова упала: 5 932 новых случая за сутки

Специалисты подтвердили коронавирус у 5 932 россиян за сутки. Заболеваемость снижается четвертый день подряд: накануне выявили 6 622 новых случая.

В число антилидеров по заболеваемости среди регионов вошли Петербург (+691 случай за сутки), Москва (+656), Самарская (+290), Воронежская (+189), Тверская (+172) области, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число новых пациентов в ковидных стационарах выросло более чем в 2,5 раза. За сутки госпитализированы 1 282 человека, на 174,5% больше показателя предыдущего дня (467 человек). Количество госпитализаций увеличилось в 65 регионах, снизилось – в девяти регионах. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.

Число выздоровевших также выросло: с 6 981 человека накануне до 9 772 человек за минувшие сутки. Рост составил 40%.

Подтверждено 38 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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