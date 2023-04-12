В России выявили 7 282 новых случая Covid-19

Четырехдневный спад заболеваемости коронавирусом остановился в минувшие сутки, когда специалисты зарегистрировали 7 282 новых случая. Суточный прирост больных в Москве вырос вдвое по сравнению с предыдущими сутками, следует из данных оперштаба по борьбе с Covid-19.

Столица вновь заняла место лидера в пятерке регионов по заболеваемости коронавирусом. За сутки в Москве выявили 1 292 случая, хотя накануне их было 656. В Петербурге зарегистрировали 739 новых больных, в Самарской области – 258, на Кубани – 217, в Тюменской, Тверской областях и Пермском крае – по 171.

«Количество госпитализаций за сутки составило 1 259 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,8%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

За сутки 11 150 человек выписаны в связи с выздоровлением. Это на 14,1% больше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 39 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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