российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 14 апреля 2023, 13:13 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Число госпитализаций с Covid-19 упало в 42 регионах РФ

Еще 1 047 россиян отправились в ковидные стационары за минувшие сутки. Число госпитализаций уменьшилось в 42 регионах страны, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки число новых пациентов снизилось на 6,2% в целом по России. В 33 регионах РФ отмечен рост числа госпитализаций, еще в 42 регионах – снижение. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

Специалисты подтвердили Covid-19 еще у 8 082 россиян за минувшие сутки. После снижения в предыдущие дни суточный прирост больных вновь немного вырос – накануне было 7 892 новых больных.

Врачи выписали в связи с выздоровлением 9 605 россиян, что на 2,2% меньше по сравнению с предыдущим днем. За весь период 22 135 582 человека победили вирус.

Подтверждено 35 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,