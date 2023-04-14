Число госпитализаций с Covid-19 упало в 42 регионах РФ

Еще 1 047 россиян отправились в ковидные стационары за минувшие сутки. Число госпитализаций уменьшилось в 42 регионах страны, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

За сутки число новых пациентов снизилось на 6,2% в целом по России. В 33 регионах РФ отмечен рост числа госпитализаций, еще в 42 регионах – снижение. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

Специалисты подтвердили Covid-19 еще у 8 082 россиян за минувшие сутки. После снижения в предыдущие дни суточный прирост больных вновь немного вырос – накануне было 7 892 новых больных.

Врачи выписали в связи с выздоровлением 9 605 россиян, что на 2,2% меньше по сравнению с предыдущим днем. За весь период 22 135 582 человека победили вирус.

Подтверждено 35 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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