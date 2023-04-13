российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 апреля 2023, 12:17 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России за сутки коронавирусом заболели почти 7,9 тысячи человек

В России за последние сутки выявили 7 892 новых случая Covid-19. Скончались от последствий заболевания ковидом 37 пациентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 1 116 зараженных коронавирусом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах, – уточнили в оперштабе. – Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ».

Выздоровели за сутки 9 818 человек.

Таким образом, в России за время пандемии зарегистрировано 22 742 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 718 умерших и 22 125 977 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Жозеп Боррель отложил визит в КНР из-за коронавируса / В ВОЗ обвинили Китай в сокрытии данных о происхождении коронавируса / Заболеваемость Covid-19 в России вновь выросла / В России за сутки выявили 8 636 новых случаев коронавируса / Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась / В России выявлено более 12 тысяч новых случаев Covid-19 / В России выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом за сутки / В России за сутки выявили 12,3 тыс. больных Covid-19

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,