В России за сутки коронавирусом заболели почти 7,9 тысячи человек

В России за последние сутки выявили 7 892 новых случая Covid-19. Скончались от последствий заболевания ковидом 37 пациентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 1 116 зараженных коронавирусом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах, – уточнили в оперштабе. – Снижение количества госпитализаций произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ».

Выздоровели за сутки 9 818 человек.

Таким образом, в России за время пандемии зарегистрировано 22 742 716 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 397 718 умерших и 22 125 977 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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