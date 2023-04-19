В России выявили 6 305 случаев Covid-19 за сутки

Еще 6 305 россиян заболели коронавирусом за минувшие сутки. После двух дней снижения заболеваемость опять подросла, а суточный прирост пациентов с Covid-19 в стационарах снизился менее чем на 10%.

В топ-5 регионов по заболеваемости вошли Москва (+987 новых случаев за сутки), Петербург (+547), Самарская область (+298), Тюменская область (+182), Кузбасс (+162).

Врачи отправили в стационары 1 126 человек с подтвержденным Covid-19 за сутки. «Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах, снижение – в 39 регионах. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Число победивших вирус за сутки увеличилось на 8 501 человека. Число выписанных в связи с выздоровлением за 24 часа почти не изменилось – рост составил 1,0%.

Подтверждено 38 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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