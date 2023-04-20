Попова предупредила о вспышке Covid-19 в конце мая

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова предупредила о риске вспышки заболеваемости коронавирусом из-за подварианта «Арктур». Специалисты отметили его высокую заразность и способность обходить иммунитет.

«Мы видим риски дальнейшего подъема к концу мая. К его особенностям относится очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у всех его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию», – сказала Попова на брифинге в Саратове.

Глава Роспотребнадзора добавила, что «Арктур» – это подвид мутировавшего штамма «Омикрон», и он способен обходить сформировавшийся ранее иммунитет. Почти 90% новых случаев заражения в Индии вызваны именно «Арктуром». Но специалисты пока не отмечают особой тяжести заболевания у зараженных.

«Но мы готовы, вся система здравоохранения РФ готова к дополнительному напряжения и перегрузкам», – приводит слова Поповой «Интерфакс».

Накануне суточный прирост больных коронавирусом в России увеличился после нескольких дней снижения. Специалисты подтвердили диагноз у 6 305 россиян.

Саратов, Наталья Рязанова

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