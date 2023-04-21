Заболеваемость Covid-19 растет: 7 116 новых случаев за сутки

Заболеваемость Covid-19 после спада продолжила расти. За сутки подтверждены диагнозы еще у 7 116 россиян, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Рейтинг регионов по заболеваемости возглавили столицы. В Москве выявили 977 новых больных, Петербурге – 578, Воронежской области – 313, Самарской области – 305, Тюменской области – 213.

Число россиян, помещенных в стационары и выписанных оттуда, значительно не изменилось. За сутки 7 409 человек победили Covid-19 и покинули больницы. Это на 4,4% меньше в сравнении с предыдущим днем.

«Число госпитализаций за сутки составило 1 108 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 4,1%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах, снижение – в 38. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Подтверждено 33 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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