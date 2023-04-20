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Четверг, 20 апреля 2023, 13:26 мск

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В России за сутки выявили свыше 7 тысяч заболевших коронавирусом

В России за последние сутки выявлен 7 041 новый случай коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 1 064 пациента с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Выписано в связи с выздоровлением 7 752 человека, подтверждено 35 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в РФ зарегистрировали 22 789 729 случаев Covid-19, из них 22 181 767 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 397 974 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,