Число госпитализаций с Covid-19 взлетело в 3,5 раза за сутки

Специалисты отправили в стационары 1 339 россиян с Covid-19 за сутки. Это в 3,5 раза больше числа госпитализированных накануне граждан с тяжелым течением заболевания, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 250,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение – в пяти регионах. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Общее число россиян с подтвержденным Covid-19 за минувшие 24 часа выросло на 5 093 человек. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Петербурге (612), Москве (569), Самарской области (295), Кузбассе (171), Башкирии (152).

Еще 7 397 человек покинули стационары в связи с выздоровлением. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 50,4% в сравнении с предыдущим днем.

Подтверждено 35 летальных исходов.

Москва, Наталья Рязанова

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