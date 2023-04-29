Суточный прирост больных с Covid-19 упал до 5 990 человек

Заболеваемость Covid-19 за сутки снизилась, а число госпитализаций немного подросло, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Специалисты подтвердили диагноз у 5 990 россиян, накануне – у 6 548 человек.

После трех дней снижения число госпитализаций за минувшие сутки немного увеличилось. Врачи отправили в стационары 920 человек, на 1,7% больше по сравнению с предыдущим днем.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах, снижение – в 42 регионах. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – пояснили в оперштабе.

Еще 7 186 человек за прошедшие 24 часа покинули стационары вы связи с выздоровлением. Это на 7,6% меньше, чем накануне.

Подтверждено 32 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»