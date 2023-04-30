Число госпитализаций с Covid-19 снизилось вдвое за сутки

Ковидные стационары пополнились на 424 пациента за минувшие сутки. Это более чем в два раза ниже числа госпитализаций за предыдущий день.

«Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 53,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах, снижение – в 66 регионах. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост больных также снизился: врачи подтвердили Covid-19 у 5 341 россиянина. Больше всего новых случаев выявили в Москве – 671, Петербурге – 499, Самарской области – 302, Воронежской области – 184, Башкирии – 179.

Еще 5 725 человек за минувшие сутки победили Covid-19. Это на 20,3% меньше по сравнению с предыдущим днем.

Подтверждено 34 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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