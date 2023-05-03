Число госпитализаций с Covid-19 выросло втрое за сутки

Суточный прирост пациентов с подтвержденным коронавирусом увеличился более чем втрое, до 1 054 человек. При этом число новых случаев заражения продолжает падать: 3 214 больных выявили за сутки, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Число госпитализаций в сравнении с предшествующими сутками выросло на 221,3%. Число пациентов стационаров продолжило расти в 65 регионах, еще в 10 регионах оно снизилось. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

Специалисты подтвердили Covid-19 еще у 3 214 россиян. Столицы по-прежнему лидируют среди регионов по заболеваемости: в Москве выявили 358 случаев, в Петербурге – 237. В Башкирии за сутки заболели 186 человек, Самарской области – 131, Кузбассе – 119.

Выписано в связи с выздоровлением 6 549 человек, на 45,4% больше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 33 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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