Число госпитализаций с Covid-19 снизилось в 44 регионах РФ

Число госпитализаций пациентов с подтвержденным Covid-19 постепенно снижается после резкого скачка 3 мая. За минувшие сутки в стационары направили 773 человека, на 16,8% меньше по сравнению с предыдущим днем, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В 28 регионах число госпитализаций продолжило расти, но в 44 – снизилось. Накануне снижение зарегистрировали в 39 субъектах. В 13 субъектах РФ ситуация осталась без изменений.

Еще 6 667 россиян покинули стационары в связи с выздоровлением. Это на 10,9% меньше, чем днем ранее. Подтверждено 32 летальных исхода.

Суточный прирост больных коронавирусом почти не изменился. За минувшие 24 часа выявили 4 215 новых случаев, накануне их было 4 273. В пятерку антилидеров по заболеваемости среди регионов вошли Москва (+577 случаев), Петербург (+308), Башкирия (+171), Самарская область (+137), Кузбасс (+125).

По данным Всемирной организации здравоохранения, почти 2,8 млн человек заразились Covid-19 в мире с 3 по 30 апреля. Число летальных исходов превысило 17 тыс. и снизилось на 30% по сравнению с предыдущими 28 днями.

Москва, Наталья Рязанова

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