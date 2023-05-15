Число госпитализаций с Covid-19 упало на треть за сутки

Врачи направили в стационары 226 человек с подтвержденным Covid-19 за сутки. Это на 31,9% меньше числа госпитализаций в предыдущие 24 часа, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Показатель вырос в 12 регионах, а в 41 снизился. Еще в 32 субъектах РФ число госпитализаций осталось без изменений. Показатель на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 2,5, что на 19,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Число подтвержденных за сутки случаев Covid-19 упало еще на 600 и составило 2 379 случаев. За неделю заболеваемость снизилась на 27,8%. Показатель на 100 тыс. населения составил 13 и увеличился только в семи регионах, но в двух регионах более, чем в среднем по стране.

За сутки 2 902 человека были выписаны в связи с выздоровлением – на 16,9% меньше по сравнению с предыдущим днем. Подтверждено 26 летальных исходов.

В оперштабе сообщили, что впредь информация о заболеваемости коронавирусом не будет обновляться ежедневно.

«Правительством РФ принято решение с 23 мая 2023 года оперативные данные по Covid-19 публиковать еженедельно по вторникам», – говорится в сообщении оперштаба.

Москва, Наталья Рязанова

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