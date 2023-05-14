Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась

В России суточная заболеваемость Covid-19 упала ниже трех тысяч случаев: за последние 24 часа выявлено 2 996 новых пациентов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Самая высокая заболеваемость отмечается в Москве, где зафиксировано 453 новых случая коронавируса, Санкт-Петербурге (+193), Воронежской области (+111) и Башкортостане (+116).

В целом по России госпитализировано 332 человека, на 45,1% меньше по сравнению с 13 мая. При этом выписано в связи с выздоровлением 3 493 пациента, что на 30,4% меньше, чем накануне.

За сутки подтверждено 25 летальных исходов, связанных с последствиями заболевания.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»