Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась

В России суточная заболеваемость Covid-19 упала ниже трех тысяч случаев: за последние 24 часа выявлено 2 996 новых пациентов. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.
Самая высокая заболеваемость отмечается в Москве, где зафиксировано 453 новых случая коронавируса, Санкт-Петербурге (+193), Воронежской области (+111) и Башкортостане (+116).
В целом по России госпитализировано 332 человека, на 45,1% меньше по сравнению с 13 мая. При этом выписано в связи с выздоровлением 3 493 пациента, что на 30,4% меньше, чем накануне.
За сутки подтверждено 25 летальных исходов, связанных с последствиями заболевания.
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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