Заболеваемость Covid-19 упала на четверть за неделю

Заболеваемость и число госпитализаций россиян с Covid-19 продолжили снижаться и в минувшую неделю. Только в 23 регионах поступление новых пациентов в стационары выросло, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемости на 100 тыс. населения достигла 5,2, что на 28,1% ниже по сравнению в предыдущей неделей. Увеличение заболеваемости отмечено в девяти регионах, а в четырех – более, чем в среднем по стране.

Число госпитализаций снизилось немного меньше – на 20,1%, до 2 025 человек за семь дней. Показатель повысился в 23 субъектах РФ, в 14 из них он вырос более, чем в среднем по России.

Выздоравливающих тоже стало меньше: 10 034 человека за неделю. Это на 33,5% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Умерли за неделю 113 человек.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»