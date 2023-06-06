Заболеваемость Covid-19 упала еще на 20% за неделю

Заболеваемость Covid-19 за неделю упала на 20,2% по сравнению с неделей до этого. За предыдущую неделю показатель снизился почти на 20%. Но в 10 регионах число заболевших продолжило расти, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 7,3 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 20,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 10 субъектах РФ, в том числе в трех регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

За неделю стационары пополнились на 2 536 человек, выписаны в связи с выздоровлением 15 084 человека. Показатель госпитализации снизился на 14,4%, выздоровления – на 13,1%.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах более, чем в среднем по стране», – добавили в оперштабе.

За неделю подтверждено 143 летальных исхода.

Роспотребнадзор оценил экономический ущерб для России от пандемии коронавируса в 2022 году в 1,6 трлн. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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