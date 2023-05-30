Заболеваемость коронавирусом в России упала почти на 20% за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти на 20% за неделю, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Заболеваемость Covid-19 снизилась по сравнению с прошлой неделей почти на 20%, зафиксировано 13,3 тысячи случаев», – говорится в сообщении.

Преобладающими остаются варианты штамма «Омикрон», отметили в ведомстве.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в скором будущем возможно появление нового, более заразного и более смертельного штамма коронавируса. Он призвал страны активно готовиться к новым чрезвычайным ситуациям, чтобы последующие пандемии не могли оказать того разрушительного эффекта, какой оказала пандемия Covid-19.

Напомним, 5 мая гендиректор ВОЗ отменил статус глобальной пандемии Covid-19, объявленный в 2020 году.

Москва, Наталья Петрова

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