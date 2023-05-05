Глава ВОЗ объявил об отмене статуса пандемии COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус отменил статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям по COVID-19 предложил мне отменить статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (PHEIC) COVID-19. Я последовал этому совету и объявил о прекращении пандемии», – сказал он.

Гебрейесус также сообщил, что с начала пандемии от коронавируса в мире умерли не менее 20 миллионов человек.

«С 2020 года от COVID-19 официально погибло около 7 миллионов человек, но реальные цифры намного выше. Речь идет как минимум о 20 миллионах погибших», – заявил глава ВОЗ.

Москва, Андрей Дорофеев

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