В ВОЗ предупредили о риске появления нового опасного штамма коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что в скором будущем возможно появление более опасного штамма коронавируса. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Завершение Covid-19 в качестве глобальной чрезвычайной ситуации в здравоохранении не означает прекращения глобальной угрозы, которую Covid -19 представляет для здравоохранения», – отметил Гебрейесус, выступая на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

По его словам, все еще остается высоким риск появления нового, более заразного и более смертельного штамма коронавируса.

Глава ВОЗ призвал страны активно готовиться к новым чрезвычайным ситуациям, чтобы последующие пандемии не могли оказать того разрушительного эффекта, какой оказала пандемия Covid -19.

Женева, Зоя Осколкова

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