Число госпитализаций с Covid-19 упало на 21% за неделю

Число россиян с подтверждённым Covid-19, попавших в стационар, за неделю снизилось на 21,7%, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За 28-ю неделю 2023 года с 10 по 16 июля госпитализированы 1138 человек, на 21,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 15 субъектах РФ, в том числе в шести регионах более, чем в среднем по России», – говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения также снизился за неделю на 17,1%, до 2,3. В Москве с 10 по 16 июля выявили 575 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 223, Саратовской области – 139, Воронежской – 126, в Башкирии – 120.

Увеличение заболеваемости отмечено в 12 регионах, а в восьми – более, чем в среднем по стране. Подтверждено 57 летальных исходов.

За неделю выздоровели 4643 человека. Этот показатель тоже снизился: неделей ранее вирус победили на 26% больше заболевших россиян.

Москва, Наталья Рязанова

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