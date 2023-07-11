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Вторник, 11 июля 2023, 12:04 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В России за неделю 6,3 тыс. пациентов вылечились от Covid-19

На минувшую неделю в России выявили 4 030 случаев коронавируса, за тот же период 6 277 пациентов выздоровели. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За последние семь дней госпитализировано 1 453 человека с ковидом, на 11,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, в том числе в восьми регионах увеличение более, чем в среднем по России», – добавили в оперштабе.

Тем временем, увеличение заболеваемости Covid-19 отмечено в 31 субъекте РФ, в том числе в 12 регионах более, чем в среднем по стране.

Умерло за неделю 66 человек. Таким образом, общее число жертв пандемии выросло до 399 715 за весь период.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,