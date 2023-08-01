Число госпитализаций с Covid-19 выросло в 22 регионах РФ

В 22 регионах России за минувшую неделю выросло число госпитализаций граждан с подтвержденным Covid-19. Общий показатель заболеваемости упал еще почти на 6%, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, на 30-й неделе в 12 регионах рост пациентов в ковидных отделениях оказался выше, чем в среднем по России. Но число госпитализированных составило 1049 человек, на 5,5% меньше, чем неделей ранее.

Заболеваемость коронавирусом на 100 тыс. населения составила 2,0 и снизилась на 5,9% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель вырос в 31 регионе России, а 11 – даже больше, чем в среднем по стране. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (+611), Санкт-Петербурге (+247), Саратовской области (+130), Башкирии (+117). В остальных регионах число заболевших за неделю не превысило 100 человек.

С 24 по 30 июля выздоровели 5412 человек. Это на 6,5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 40 летальных исходов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о подъеме заболеваемости коронавирусом. По ее мнению, новая волна придется на осень в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Москва, Наталья Рязанова

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