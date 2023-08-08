Число пациентов с Covid-19 за неделю упало еще на 12%

Еще 922 россиянина с подтвержденным Covid-19 попали в больницы за минувшую неделю. Показатель упал на 12,1% неделя к неделе, но в 24 регионах число госпитализаций продолжает расти, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

В девяти регионах РФ рост числа пациентов с Covid-19 опережает средний показатель по стране. В Москве за неделю 304 человек отправили в стационары, в Башкирии – 59, в Санкт-Петербурге – 37. Подтверждено 43 летальных исхода.

Заболеваемость коронавирусом в целом по стране снижается, но в 29 субъектах число выявленных больных растет.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за прошедшую неделю составил 1,99 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 2,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 29 субъектах РФ, в девяти регионах более, чем в среднем по стране», – пояснили в оперштабе.

Антилидерами по числу новых больных остаются столицы: в Москве выявили 701 случай на неделю, в Петербурге – 248. В Башкирии зарегистрировали 124 новых больных, в Саратовской области – 103, в остальных регионах выявили менее 100 случаев за семь дней.

Выздоровели 3936 человек, на 27,3% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Специалисты готовятся к клиническим исследованиям вакцины против новых штаммов коронавируса. Россияне смогут привиться новым вариантом «Спутника V» или «Спутника Лайт» уже осенью.

Москва, Наталья Рязанова

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