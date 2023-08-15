В России выросло число случаев и госпитализаций с Covid-19

Заболеваемость Covid-19 и число госпитализаций россиян с подтвержденной инфекцией в России выросли за минувшую неделю. Врачи отправили в стационары 972 россиян за семь дней, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 2,03 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9%. Увеличение заболеваемости отмечено в 38 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении оперштаба.

Число госпитализаций выросло в 33 регионах России, а в 15 – даже больше, чем в среднем по России. С 7 по 13 августа в стационары поступили 972 человека, что на 5,4% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтвержден 41 летальный исход.

Число выписанных в связи с выздоровлением упало более чем на четверть. Выздоровели 2933 человека – на 25,5% меньше, чем неделей ранее.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что заболеваемость Covid-19 в мире за месяц увеличилась на 80%. С 10 июля по 6 августа зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев.

Москва, Наталья Рязанова

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