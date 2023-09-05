Заболеваемость Covid-19 выросла почти на треть за неделю

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 31,6% за неделю. Рост показателя зафиксировали в 53 регионах РФ, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

«С 28 августа по 3 сентября показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения составил 3,7 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 31,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 53 субъектах РФ, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по стране», – пояснили в оперштабе.

Только в четырех регионах за неделю не заболел ни один человек: в Тыве, Ингушетии, Магаданской области и республике Алтай. Больше всего новых случаев выявили в Москве – 1857, Санкт-Петербурге – 475, Башкирии – 170, Самарской области – 147, Краснодарском крае – 144.

За неделю госпитализированы 1172 человека с подтвержденным Covid-19. Это на 13,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Число госпитализаций выросло в 36 регионах, а в 11 – более, чем в среднем по России.

Число россиян, победивших коронавирус, тоже увеличилось: 17,8% за неделю, до 3655 человек. Подтверждено 16 летальных исходов.

Неделей ранее выявили 3100 случаев Covid-19, а в стационары отправили 1035 пациентов. Заболеваемость коронавирусом выросла на 19,6%.

Москва, Наталья Рязанова

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