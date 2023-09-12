Заболеваемость Covid-19 подскочила на 50% за неделю

Заболеваемость Covid-19 в России выросла на 49,2% за неделю. Число больных, которым понадобилась госпитализация, увеличилось на 39,6%, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«С 4 сентября по 10 сентября показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 5,5 и увеличился на 49,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 65 субъектах РФ, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране», – говорится в сообщении оперштаба.

В Москве за неделю выявили 3040 случаев Covid-19, Петербурге – 638, Башкирии – 248, Самарской области – 228, Чувашии – 202. Ни одного нового больного за весь период не зарегистрировано в пяти регионах: Ингушетии, Туве, Магаданской области, Республике Алтай, на Чукотке.

Число госпитализаций выросло до 1636, только в столице за семь дней в стационары попали 510 человек. Рост показателя составил 39,6% по сравнению с предыдущей неделей и отмечен в 52 регионах. В 16 субъектах число госпитализаций подскочило выше среднего показателя по стране. Подтверждены 10 летальных исходов.

Число победивших инфекцию увеличилось на 23,4%, до 4509 человек.

Заболеваемость коронавирусом в России растет пятую неделю подряд. Темпы роста набирают обороты: от 1,9% до 49,2% за неделю.

Москва, Наталья Рязанова

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