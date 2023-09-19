В России заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в полтора раза

Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 48% за неделю. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе c Covid-19.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 70 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах выше, чем средний показатель по стране», – отметили в оперштабе.

За прошедшую семидневку в стране подтверждено 11 516 случаев заражения коронавирусов против 7 688 неделей ранее. Больше всего новых заболевших выявлено в Москве – 4 617, Санкт-Петербурге – 1 130, а также в Башкирии – 320, Чувашии – 312 и Свердловской области – 310.

За неделю в больницу попали 1973 человека с Covid-19, что на 20,6% больше по сравнению с предшествующей неделей. Только в Москве за семь дней госпитализированы 590 больных ковидом.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе в 20 регионах выше, чем в среднем по России», – сказано в сообщении оперштаба.

Число выздоровевших увеличилось на 61,5%, до 7280 человек.

За неделю от коронавирусной инфекции скончались 14 человек.

Накануне Роспотребнадзоре предупредил о большей заразности нового штамма коронавируса «пирола», который имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами «омикрона».

Москва, Наталья Петрова

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