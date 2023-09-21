«Вряд ли появятся»: в РПН оценили предпосылки для масочного режима

Специалисты не видят оснований для введения масочного режима или карантина в связи с ростом заболеваемости Covid-19, заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Он подчеркнул, что большинство россиян переболели коронавирусом или прошли вакцинацию, поэтому сформировался коллективный иммунитет. Это позволяет обойтись без жестких ограничительных мероприятий, в том числе масочного режима.

«У нас есть поствакцинальный иммунитет, постинфекционный иммунитет, поэтому заболевание будет протекать абсолютно иначе. Люди боятся карантинов, но никаких оснований для их введения на данный момент нет, и вряд ли они появятся в этом эпидсезоне», – сказал Горелов.

Он отметил, что органы Роспотребнадзора в разных субъектах РФ вместе с региональными властями следят за эпидемиологической обстановкой. Карантинные меры могут быть введены в отдельных областях, но это не повлияет на страну в целом, добавил специалист.

Заболеваемость Covid-19 в России выросла еще на 48% за неделю. Число подтвержденных случаев растет седьмую неделю подряд. Увеличение заболеваемости отмечено в 70 регионах, а в 13 – выше среднего показателя по стране.

Москва, Наталья Рязанова

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