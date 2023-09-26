Заболеваемость Covid-19 в России подскочила еще на 20% за неделю

Заболеваемость Covid-19 в России увеличилась на 22,3% за неделю, в стационары отправили 2328 человек, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 18 по 24 сентября заболеваемость выросла в 74 регионах РФ, а в 14 – более, чем в среднем по стране. На каждые 100 тыс. населения страны регистрировали 10 новых случаев Covid-19. Это на 22,3% больше, чем на прошлой неделе. Антилидерами по числу новых больных стали Москва (+4914 человек), Петербург (+1204), Самарская область (+559), Пермский край (+453), Башкирия (+372).

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 47 субъектах РФ, в том числе в 16 регионах выше, чем в среднем по России. Количество госпитализаций за неделю составило 2 328 человек и увеличилось на 18%», – пояснили в оперштабе.

За неделю выздоровели 10327 человек. Это на 41,9% больше, чем в предыдущую семидневку. Подтверждено 24 летальных исхода.

Специалисты Роспотребнадзора не видят оснований для введения масочного режима или карантина по всей стране в связи с ростом заболеваемости Covid-19. У большинства россиян уже есть иммунитет. За введение карантинных мер в отдельных регионах отвечают региональные власти.

Москва, Наталья Рязанова

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