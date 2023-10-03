В четверти регионов РФ число госпитализаций с Covid-19 растет ускоренными темпами

С 25 сентября по 1 октября 2556 человек с подтвержденным Covid-19 отправлены в стационары. Число госпитализаций в 21 регионе выросло больше, чем в среднем по стране, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 49 субъектах РФ, в 21 регионе выше, чем в среднем по России. Госпитализированы 2556 человек, на 9,8% больше по сравнению с предыдущей неделей», – говорится в сообщении оперштаба.

Заболеваемость также продолжает расти, хотя уже не такими быстрыми темпами. Показатель на 100 тыс. населения составил 11,4 и за семь дней вырос на 13,8%. Специалисты зафиксировали рост заболеваемости в 65 регионах, а в 18 он превысил средний уровень по стране.

В Москве выявили 4193 новых случая, в Петербурге – 1924, Самарской области – 724, Чувашии – 505, Удмуртии – 498. Еще в семи регионах число новых больных за неделю превысило 300 человек.

За тот же период выздоровели 13513 человек, что на 30,9% больше по сравнению с предыдущей неделей. Подтверждено 30 летальных исходов.

Неделей ранее заболеваемость Covid-19 в целом по стране подскочила на 22,3%, а число госпитализаций – на 18%.

Москва, Наталья Рязанова

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