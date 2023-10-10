Заболеваемость Covid-19 выросла в 57 регионах РФ

Заболеваемость Covid-19 за неделю выросла в 57 регионах России, число госпитализаций – в 39 регионах. При этом, количество победивших инфекцию россиян увеличилось на 20% неделя к неделе, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 11,0 и увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 3,5%. Увеличение заболеваемости отмечено в 57 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах выше, чем средний показатель по стране», – говорится в сообщении оперштаба.

Антилидерами по регистрации новых случаев заболевания остаются Москва (+3622), Петербург (+1493), Самарская область (+685), Удмуртия (+565), Башкирия (+523).

Со 2 по 8 октября в стационары попали 2668 россиян с подтвержденным Covid-19. Это на 4,4% больше, чем в предыдущие семь дней. Показатель вырос в 39 регионах, а в 20 – больше, чем в среднем по стране.

Число выздоровевших увеличилось на 20,6% до 16 297 человек.

Подтверждено 25 летальных исходов.

Неделей ранее ускоренный рост заболеваемости отмечался в 21 регионе страны, а общее число новых случаев увеличилось в 65 субъектах РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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