Число госпитализаций с Covid-19 выросло в 43 регионах РФ

Еще 2776 россиян с подтвержденным Covid-19 попали в стационары за минувшую неделю. Число госпитализаций выросло в 43 регионах, а заболеваемость коронавирусом – в 51 регионе.

«С 9 по 15 октября госпитализированы 2776 человек, на 4,0% больше по сравнению с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе выше, чем в среднем по России», – рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Заболеваемость Covid-19 растет в России уже десятую неделю подряд. Темпы прироста больных снижаются, но показатель заболеваемости на 100 тыс. населения становится все больше. По итогам минувшей семидневки он составил 11,72, показав рост на 6,6%. Специалисты подтвердили, что в 51 регионе случаев заражения становится все больше, а в 13 регионах инфекция распространяется быстрее, чем в среднем по стране.

Больше всего новых больных выявили в Москве – 3838 человек, Петербурге – 1415, Самарской области – 719, Башкирии – 554, Удмуртии – 504. В семи регионах зарегистрировано пять и менее случаев за неделю.

За тот же период выздоровели 15 872 россиянина – это на 2,6% меньше, чем неделей ранее. Подтверждено 43 летальных исхода.

Москва, Наталья Рязанова

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