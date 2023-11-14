Заболеваемость Covid-19 подскочила еще на 22% за неделю

Число больных Covid-19 продолжило расти в 70 регионах России. Заболеваемость за неделю подскочила на 22,8%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По итогам 45-й недели года из каждых 100 тыс. россиян ковидом заразились 29,63 человека. Показатель вырос на 22,8% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость подскочила в 70 регионах РФ, а в 24 – даже больше, чем в среднем по стране.

С 6 по 12 ноября в России подтвердили 41 386 случаев Covid-19. В Москве выявили 8173 больных, в Петербурге – 3694, Самарской области – 1856, Пермском крае – 1551, Удмуртии – 1531.

«Количество госпитализаций составило 5 473 человека и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 8,5%. Увеличение произошло в 43 субъектах РФ, в 24 регионах – более, чем в среднем по России», – пояснили в оперштабе.

Число победивших вирус также растет. За неделю врачи подтвердили выздоровление 29 987 человек, это на 30,4% больше, чем за семь предыдущих дней.

Умерли 76 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что в России началась вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. 30% от общего числа заболевших приходится на три региона: Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Москва, Наталья Рязанова

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