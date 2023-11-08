Начало эпидемии: в России наблюдается вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом

В России зафиксирована вторая осенняя волна заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая сегодня на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, это начало эпидемии.

«Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35-36 тысяч (случаев), вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», – уточнила Попова в рамках «правительственного часа».

По словам главы Роспотребнадзора, 30% от общего числа заболевших приходится на три региона – Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. «Это говорит о том, что волна начинается, дальше будет распространяться по всей стране <...> Сегодняшняя ситуация, она расценивается как уже начало эпидемии, начало подъема», – подчеркнула Попова, добавив, что среди всех случаев заболевания преобладающим остается штамм «омикрон».

Накануне сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за минувшую неделю выросла на 31,7%. По данным оперативного штаба по борьбе с Covid-19, более чем на треть увеличилось и число госпитализаций.

Рост заболеваемости зарегистрирован в 73 регионах России, в 18 из них количество заразившихся выше, чем в среднем по стране. Наибольший прирост заболевших отмечен в Москве (+6 936), Санкт-Петербурге (+3 080), Самарской области (+1 587), Удмуртии (+1 356) и Якутии (+1 267).

Москва, Светлана Антонова

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