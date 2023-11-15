Попова считает ненужными карантинные меры в связи с Covid-19

Роспотребнадзор не планирует вводить новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила глава ведомства Анна Попова. Она призвала россиян заботиться о здоровье окружающих и уходить на самоизоляцию при первых признаках болезни.

Попова объяснила, что рост заболеваемости – сезонное явление.

«Это сезонный рост, ничего необычного пока не происходит. Это будет уже шестая неделя второй волны, более мощной, чем сентябрьская. Главное, чтобы человек не заражал окружающих, имел как можно меньше контактов», – сказала она в интервью телеканалу РБК.

Новый штамм «пирола» выявлен в России в единичных случаях. Он очень «неприятен» в плане переносимости: сопровождается сильной головной болью и изнуряющим кашлем. Но отличается низкой летальностью, что стало еще одним доводом против введения дополнительных карантинных мер.

«На сегодняшний день уровень госпитализаций, уровень тяжелых форм – невысокий, уровень пневмонии – невысокий, поэтому сегодня оснований нет предполагать какие-то меры другие, кроме рекомендации носить маски, мыть руки, следить за чистотой помещений и гаджетов в руках. Никакие другие меры сегодня принимать не следует», – подчеркнула Попова.

С 6 по 12 ноября в России выявили 41 386 случаев Covid-19, и заболеваемость продолжает расти в 70 регионах РФ. За минувшую неделю показатель вырос еще на 22,8%.

Москва, Наталья Рязанова

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