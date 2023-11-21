Заболеваемость Covid-19 в России подскочила почти на 40% за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за минувшую неделю подскочила на 38,4%. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Увеличение случаев заражения отмечено в 82 регионах, причем в 26 субъектах число больных ковидом выросло больше, чем в среднем по стране.

Всего с 13 по 19 ноября в России выявлено 58 150 заболевших коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост случаев Covid-19 зафиксирован в Москве (+10 201), Санкт-Петербурге (+5 834), Самарской области (+2 790), Удмуртии (+2 582) и Пермском крае (+2 404).

За неделю в больницы попали 6 398 пациентов с коронавирусом, что на 16,9% больше по сравнению с предшествующей семидневкой. Увеличение количества госпитализаций произошло «в 55 субъектах РФ, в том числе в 20 регионах – более, чем в среднем по России», – уточнили в оперштабе.

Вместе с тем выздоровели 39 731 человек, это на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

От Covid-19 и ее последствий за неделю скончались 93 человека. За предшествующие семь дней было зарегистрировано 76 смертей от коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ее ведомство не намерено вводить карантинные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По ее словам, фиксируемый рост заболевших – сезонное явление. Попова призвала россиян заботиться о здоровье окружающих и уходить на самоизоляцию при первых признаках болезни.

Москва, Наталья Петрова

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