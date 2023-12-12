Заболеваемость ковидом в России выросла почти на 10% за неделю

За минувшую неделю заболеваемость ковидом в России увеличилась на 9,7% по сравнению с предыдущей семидневкой. Коронавирусной инфекцией заболели 107 174 человека. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом выросло на 5,2%. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19.

Судя по данным оперштаба, замедление темпов роста заболевших коронавирусной отмечается третью неделю подряд. Напомним, на предшествующей неделе число инфицированных увеличилось на 22,8%.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 51 субъекте РФ, в том числе в 26 регионах более, чем в среднем по стране», – говорится в сообщении.

В больницы за неделю попали 9 451 пациент с Covid-19. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 44 субъектах РФ, в том числе в 22 регионах – выше среднего показателя по стране.

Количество выздоровевших также выросло. После лечения выписаны 97 345 человек, что на 39,8% больше по сравнению с предыдущей неделей.

За неделю от ковида скончались 148 человек, сообщили в оперштабе.

Накануне Минздрав России сообщил, что зарегистрировал обновленную вакцину «Спутник Лайт». Первая партия препарата проходит контроль качества.

Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом поступит в гражданский оборот на этой неделе. Объем первой партии составит 135 тысяч доз.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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