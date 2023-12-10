Гинцбург: обновленный «Спутник лайт» поступит в гражданский оборот 11 декабря

Обновленная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник лайт» поступит в гражданский оборот в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в комментарии ТАСС. «Минздрав все согласовал», – сказал академик.

По его словам, первая партия препарата будет направлена в регионы, по всей видимости, во вторник, «потому что еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник».

Объем первой партии составит 135 тыс. доз, уточнил академик.

В ноябре Гинцбург сообщал о завершении клинических испытаниях обновленной вакцины. По его словам, эффективность «Спутника лайт» близка к 100%.

Напомним, с августа по сентябрь Минздрав РФ выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин – «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник лайт» с обновленным антигенным профилем.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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