В Петербурге ввели масочный режим на массовых мероприятиях

Роспотребнадзор ввел масочный режим для сотрудников медицинских и социальных учреждений, работников на массовых культурных и спортивных мероприятиях в Санкт-Петербурге.

«Руководителям всех организаций и учреждений при организации и проведении массовых новогодних, спортивных, культурных мероприятий обеспечить использование работниками организаций и учреждений средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок)», – говорится в постановлении главного городского санврача Наталии Башкетовой.

Документ опубликован на сайте ведомства.

Масочный режим ввели с 20 декабря и до нового распоряжения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ноябре заявила, что в стране не будут вводить карантинные меры на федеральном уровне в связи с растущей заболеваемостью коронавирусом. С 11 по 17 декабря показатель заболеваемости Covid-19 упал впервые за четыре месяца.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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