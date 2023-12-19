Заболеваемость Covid-19 упала впервые за четыре месяца

Заболеваемость Covid-19 в России снизилась впервые после 16 недель роста. За неделю показатель уменьшился на 11,5%.

С 11 по 17 декабря число заболевших на 100 тыс. населения составило 64,9, что на 11,5% меньше уровня предыдущей недели. Увеличение заболеваемости выросло в 37 субъектах РФ, в том числе в 24 регионах – выше, чем в среднем по стране.

Число новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в стационарах выросло только в 34 регионах РФ, но в 15 регионах – выше среднего уровня. На 19 декабря госпитализирован 8701 человек, это на 7,9% меньше, чем в предыдущую неделю, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Умерли за неделю 164 человека.

Число россиян, победивших Covid-19, за неделю выросло до 104 752 человек. показатель увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущей семидневкой.

ВОЗ сообщил, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Респираторные патогены циркулируют вместе с Covid-19.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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