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Вторник, 19 декабря 2023, 11:10 мск

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В ВОЗ рассказали о новых мутациях коронавируса

Коронавирусная инфекция продолжает мутировать. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Ковид был обнаружен впервые четыре года назад, он все еще продолжает свою адаптацию к человеческой популяции. Теперь респираторные патогены циркулируют вместе с Covid-19. «Коронавирус все еще широко распространен, вызывая тяжелые заболевания и смерть», – цитирует Вуйнович РИА «Новости».

В половине стран, которые предоставляют данные о распространении инфекции в ВОЗ, наблюдаются тенденции роста. В частности, речь идет о Финляндии, Словакии и Италии.

«Как мы видим, вирус все еще мутирует и все еще наносит ущерб нашим жизням», – подчеркнула Вуйнович.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова исключила возникновение новой пандемии из-за микоплазменной инфекции. По ее словам, сейчас нет никаких научных данных, на основании которых можно говорить, что микоплазменная инфекция станет устойчивой к антибиотикам.

Женева, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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