Число госпитализаций с Covid-19 упало на 10% за неделю

Врачи отправили в стационары на 10% меньше россиян с подтвержденным Covid-19, чем неделей ранее. Показатель заболеваемости снизился на 4%, следует из данных оперштаба по борьбе с коронавирусом.

С 22 по 28 января в России госпитализированы 2 924 человека. Это на 10% меньше показателя прошлой недели. Число госпитализаций продолжило расти в 23 регионах РФ, причем, в 12 – более, чем в среднем по стране.

На каждые 100 тыс. населения России за семь дней коронавирусом заразились 16,5 человека. Показатель снизился на 4,1% по сравнению с предыдущей неделей. Заболеваемость выросла в 22 субъектах и только в семи – выше среднего уровня по стране.

Число больных, победивших вирус, выросло на 11% и составило 26 366 человек. Умерли за неделю 111 человек.

Специалисты отметили рост случаев, когда россияне заражаются сразу несколькими инфекциями. Коктейль вирусов грозит тяжелыми осложнениями, поэтому специалисты рекомендовали при первых признаках ОРВИ обращаться к врачам.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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